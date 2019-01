Ciclismo e solidarietà alla serata dedicata a Michael Antonelli

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:11 - 14 Gennaio 2019

Michael Antonelli mentre taglia per primo il traguardo.

Proseguono a ritmo serrato le numerose prenotazioni dei sammarinesi e italiani alla serata speciale di solidarietà dedicata allo sfortunato corridore sammarinese Michael Antonelli, programmata per Venerdì 25 gennaio 2019 ore 20,00 cena e lotteria al Ristorante Royal le Terrazze – Centro Commerciale Azzurro di Serravalle.

Gli organizzatori dell’evento “Società Sportiva Juvenes”, “I Nuovi Serenissimi”, “Io Sto con Bryan” stanno raccogliendo numerosi premi per la Lotteria, provenienti dallo slancio e la spontaneità di sostenitori e amici che condividono la serata benefica e il cui ricavato sarà interamente donato alla Famiglia di Michael.

Tante Società Ciclistiche italiane, sammarinesi, associazioni, gruppi sportivi, singoli cittadini, autorità non vogliono mancare all’appuntamento programmato per essere sempre vicini con l’affetto e l’amicizia a Michael e ai suoi Familiari che ancora è degente presso la Clinica di Montecatone. La serata sarà condotta dal noto giornalista sportivo del Ciclismo Ivan Cecchini e con la presenza del DJ Mario Nicola Sabatino e con la probabile partecipazione di altri personaggi conosciuti.

Gli organizzatori raccomandano di prenotare entro il 20 gennaio 2019. Tutti uniti in un unico abbraccio alla serata per Michael forza campione! Michael nel cuore!