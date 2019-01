Super compleanno per Sigep a Rimini Fiera, imponenti i festeggiamenti annunciati

Attualità

14 Gennaio 2019

Il quartiere fieristico di Rimini, con Italian Exhibition Group, è pronto ad accogliere dal 19-23 gennaio 2019, l’edizione 2019 di Sigep, che è anche quella dei 40 anni di vita del Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazioni Artigianali e Caffè pronto a ripresentarsi all’attenzione mondiale con un ruolo da protagonista assoluto nella filiera del food service dolce. Imponenti i festeggiamenti annunciati per questa particolare edizione da Italian Exhibition Group, che sta preparando una grande reunion per uno dei suoi saloni di punta, oltre al pay off “40°Rty for the future”, scelto per celebrare quarant’anni di successi, in un’edizione densa di contenuti. Un logo in grado di trasferire non solo l’omaggio a una storia straordinaria, quella di un successo del made in Italy costruito passo dopo passo da artigiani e imprenditori coraggiosi, ma anche la tensione al futuro, all’innovazione che hanno da sempre caratterizzato il Sigep. Questa l’azione iniziata con Rimini Fiere e proseguita con l’ampliamento realizzato con Italian Exhibition Group, per costruire fra passato e futuro, il polo fieristico italiano leader per manifestazioni organizzate e di proprietà, oltre che per redditività, un’azione che ha dato già grandi frutti e si propone con IEG di ampliarli ulteriormente. Si partirà con l’inaugurazione e taglio del nastro alle ore 11.00, con la partecipazione di Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L’evento intitolato “Future is now! Lo scenario del foodservice dolce nel mondo: innovazione e internazionalizzazione. Tendenze, nuovi format, case history di successo” con la presentazione dei dati di mercato e dei trend del comparto, sarà ospitato dall’Area Gelato Arena (hall Sud). SIGEP ospita e valorizza la più apprezzata produzione del Made in Italy, legato al food e in particolare al dolciario artigianale, favorendone la connessione con il business mondiale. SIGEP è anche momento di dialogo tra i protagonisti delle 4 filiere in quanto a materie prime, ingredienti, impianti e attrezzature, arredamento e servizi. Con i suoi 129.000 mq espositivi sold out da mesi, SIGEP è un grande laboratorio di novità, eccellenze mondiali, reunion dei più famosi maestri dell’arte dolciaria, la vetrina più autorevole per sviluppare il networking internazionale e far crescere il business. Quest’anno tra le imprese presenti anche 71 dalla Campania; in particolare 6 della provincia di Avellino; 7 della provincia di Caserta, 34 della provincia di Napoli e 24 di quella di Salerno. Reduce dai numeri record della passata edizione (con 135.746 buyers italiani e 32.202 buyers esteri da 180 Paesi), Sigep è quindi pronto ad accelerare ulteriormente e consolidarsi quale principale hub internazionale per il canale food service dolce. Da 50 giorni è attiva la piattaforma di Sigep che permette agli espositori di organizzare l’agenda degli incontri d’affari con decisori d’acquisto da oltre 70 Paesi. Grazie alla partecipazione dei Trade Analyst Ice provenienti da 10 paesi (due aree dagli Usa, Canada, Cina, Corea del Sud, Giappone, Indonesia, Iran, Vietnam, Giordania), a Sigep saranno disponibili Help Desk utili ad approfondire le tematiche utili allo sviluppo del proprio business nelle aree di interesse. Ice ha inoltre elaborato ricerche di mercato sui 10 paesi selezionati insieme a Ieg che sono a disposizione delle aziende espositrici. Internazionalità è anche export del top know-how italiano. Sigep si conferma la vetrina di business più strategica per promuovere l’esportazione delle migliori tecnologie italiane verso i Paesi esteri, grazie all’azione di Conpait con ICE, in particolare verso l’America Latina e il Medio Oriente (Giordania e Palestina). Come ormai di consueto, anche quest’anno si svolgerà, con la sua 5° edizione, il Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores, con la partecipazione di 11 tra i migliori pasticcieri under 23, provenienti dai cinque continenti. Grande attesa nel mondo del caffè per il World Coffee Roasting Championship, competizione mondiale itinerante con oltre 20 Paesi in gara alla ricerca della migliore torrefazione di caffè. Convegni, dibattiti, gare, live show ed eventi sono in programma per Sigep 2019 che rappresenta il punto di incontro tra i professionisti che sono alla continua ricerca dell’eccellenza e dell’innovazione. Un palcoscenico che accende la luce della ribalta sui grandi Maestri all’opera nei laboratori, allestiti con le più complete e avanzate tecnologie e attrezzature. Le relazioni internazionali sono garantite da una rete di collaboratori che coinvolge 40 paesi. Per connettere al meglio domanda e offerta, già da anni, è attivo il progetto Top Buyer da Cinque Continenti, che permette a espositori e buyer internazionali di definire l’agenda degli incontri da sviluppare in fiera. Un Super compleanno per Sigep, tutto da scoprire e vivere.

Il ricco palinsesto prevede eventi volti al business internazionale con Sigep International Business, eventi volti alla valorizzazione delle innovazioni con Sigep Next, eventi dedicati alla formazione professionale con Sigep Academy, incontri associativi di industria ed artigiani con Sigep Associations, eventi riguardati la responsabilità sociale d‘impresa con Sigep Corporate Social Responsability e competizioni nazionali ed internazionali con Sigep Awards. Tutto questo per soddisfare le esigenze di Sigep 40 anni, la straordinaria rassegna dedicata esclusivamente ai professionisti che anticipa tendenze ed innovazioni delle 5 filiere in esposizione. Uno show che premia le eccellenze mondiali, presenta nuovi format, sviluppa il networking globale e fa crescere il business di imprese e professionisti. Perché Sigep è Leader indiscussa del lancio di tendenze, format di locali, eventi e competizioni all’insegna dell’eccellenza mondiale; è l'appuntamento irrinunciabile per la presentazione dei nuovi prodotti e delle innovazioni tecnologiche; è il fulcro degli incontri di tutti i componenti delle filiere: esercenti, catena distributiva, aziende produttrici, associazioni di categoria, media; è attrattiva per grandi investitori extra settore; è il media privilegiato dalle aziende del settore per comunicare tutto l’anno con il proprio mercato.