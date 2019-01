Pizzicato in una via di Bellaria mentre spaccia cocaina, in casa droga e denaro

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:20 - 14 Gennaio 2019

Controlli Carabinieri di Rimini.

Sorpreso dai carabinieri mentre spaccia a Bellaria, finisce in manette un 32enne marocchino, da anni residente in Italia, ma già noto alle forze dell’ordine per precedenti. L’uomo è stato notato sabato dai militari, impegnati in un servizio di controllo, mentre cedeva una dose di stupefacente, rivelatosi poi cocaina, da mezzo grammo, a un connazionale in compagnia di un italiano, entrambi 38enni, per la somma di 20 euro. La successiva perquisizione, anche domiciliare, ha permesso di recuperare e sequestrare 10 grammi della stessa sostanza e la somma di 370 euro, ritenuta provento di spaccio. I due 38enne sono stati segnalati all’Autorità come assuntori. Per il 32enne è scattato l’arresto e, dopo l’udienza di convalida, gli è stato notificato il divieto di dimora nella provincia di Rimini in attesa della prima udienza dibattimentale.