Dal Teatro Galli di Rimini al Festival di Sanremo

| 08:56 - 14 Gennaio 2019

Nella foto da sinistra Luigi Corbelli,Cristina Noris, Vitaliano Gallo, Gianluca Lughi.

Dopo gli splendidi due concerti al teatro Galli del 6 Gennaio della Filarmonica città di Rimini diretti magistralmente dal Maestro Jader Abbondanza Cristina Noris al Clarinetto e Vitaliano Gallo al fagotto accompagnati dal Maestro Andrea Olivero al pianoforte, durante il 69° Festival Internazionale della Canzone Italiana di Sanremo si esibiranno sulle Balconate del Casinò di Sanremo nelle serate del 4 -5-6-7-8-9 Febbraio dalle 18.30 alle 20

Trio dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo verranno eseguite le più belle canzoni del Festival di questi anni.



Poco dopo l’anno Mille si sviluppò in Europa la musica profana, ad opera di poeti musicisti, che componevano poesie e le musicavano. Erano nobili, feudatari, cavalieri e dame che si dilettavano a comporre. Prendevano il nome di trovatori o trovieri a seconda della zona in cui abitavano. Perlopiù erano poesie d’amore. Da qui in poi ci sarà tutta un'evoluzione soprattutto della canzone che continua ancora ininterrotta fino ai giorni nostri.