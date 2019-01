Rimini, Master Garden Nuoto sul podio in diverse specialità a Ravenna

Sport

Rimini

| 08:52 - 14 Gennaio 2019

Master Garden M320.

Il 17° meeting master Città di Ravenna è stata la prima uscita ufficiale per i Master Garden, la squadra allenata da Alessandro Fuzzi, Marco Squadrani e Davide Delucca che non ha smentito le aspettative piazzandosi al 4° posto nella classifica generale a squadre su oltre sessanta compagini che si sono affrontate presso l’impianto natatorio Gambi, vasca olimpionica di Ravenna.

Tante doppiette d’oro: Clelia Bartolomei, nei 50 e 400 stile libero (31”14 e 5’04”34) Renzo Pasini nei 50 e 100 stile libero (30”30 e 1’12”46), Sergio Croce M80 nei 50 stile libero e 50 rana(1’02”61 e 1’41”67), Renzo Bacchini M60 nei 50 e 100 rana (39”13 e 1’30”30), Fabio Bernardi M60 nei 50 farfalla e 50 dorso (30”98 e 36”35) Domenico Olivieri M80 nei 50 farfalla e 50 dorso(1’08”02 e1’04”57); con un oro a testa gioiscono: Danila Fabbri M25 nei 400 in 5’05”14 (terza nei 50 sl 31”14), Massimiliano Massa M50 nei 400 sl in 5’15”85 (3° nei 200 sl in 2’33”12), Davide Boga M50 nei 50 farfalla in 31”61 (2° nei 50 dorso in 33”83)e Giuseppe Fantini M80 nei 200 stile libero in 3’57”37 e per le staffette 4x50 mistaffetta mista M240 composta da Marco Zaoli, Giuseppe Fantini, Marise DaSilva e Ylenia Grassi e per la staffetta 4x50 mista mistaffetta M100 composta da Giacomo Piva, Davide Delucca, Danila Fabbri e Clelia Bartolomei che porta a tre gli ori della sua speciale giornata.

A podio anche Gianfranco Briamo M65 3° nei 400 stile libero a suon di record sociale in 8’50”46,Marise DaSilva M55 3° nei 100 dorso in 1’59”54,Davide Delucca M30 2° nei 100 dorso anche lui con il nuovo Record Sociale in 1’14”30, Marco Zaoli M60 2° nei 50 dorso in 41”83 e nei 100 dorso in 1’34”45, Giulia Valentini M30 3° nei 50 stile libero in 35”09 ed infine doppio 3° posto per Pierleone Fochessati M75 nei 50 stile libero in 47”87 3 nei 50 rana in 1’03”53.

"Siamo soddisfatti di questo scoppiettante inizio di stagione; dopo le feste non è mai facile tornare alle gare, ma lo abbiamo fatto con particolare partecipazione, tanto che questo quarto posto giunge inaspettato" il commento a caldo di Fabio Bernardi DS delle squadre agonistiche e master della Polisportiva Garden.