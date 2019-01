Motociclismo, premiati al Frontemare gli assi e tutti i piloti alla festa del Nuovo Motoclub Pasolini

Sport

Rimini

| 08:47 - 14 Gennaio 2019

Le premiazioni dei piloti nella festa del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini (Foto Marzio Bondi).

Grande partecipazione in occasione della premiazione di tutti i piloti al ristorante Frontemare di Rimini dove si è celebrata la festa del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini di Rimini (foto Marzio Bondi). Sono sfilati i campioni ormai consolidati come Marco Bezzecchi e Kevin Zannoni, e poi Massimo Roccoli, Alessandro Zanca (parteciperà al tricolore Pre Moto3) e tutti i vincitori dei vari campionati che si sono corsi durante la passata stagione con in chiusura i giovani protagonisti del Trofeo Marco Simoncelli premiati da un soddisfatto Paolo Simoncelli, il papà di Marco.

Ospiti d’eccezione il Presidente FMI Giovanni Cupioli, Simone Folgori Responsabile FMI, Alex De Angelis e Matteo Ferrari, l’Assessore allo Sport Gianluca Brasini e Mario Monetti Economo del Comune di Rimini che è stato partner del Motoclub nella realizzazione degli eventi che hanno reso unica questa stagione come ad esempio il Memorial dedicato agli 80 anni di Renzo Pasolini in occasione del motomondiale quando nella sala dell'Arengosi è tenuta una fantastica mostra con i cimeli del campione riminese: dalle moto Harley Davidson e Benelli, l'abbigliamento, foto filmati. presente acnhe il grande collezionista, team manager e costruttore Giuseppe Sandroni.

Come sempre la conduzione della giornata è stata affidata a Boris Casadio che con la sua proverbiale professionalità ha intrattenuto i numerosissimi ospiti che hanno partecipato all’evento.