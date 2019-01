Tornano da questa sera (ore 19,55) gli appuntamenti con Calcio di Rigore e SportUp su TeleRimini

Sport

Rimini

| 23:52 - 13 Gennaio 2019

Questa sera a partire dalle ore 19:55 su Vga TeleRimini (canale 86) in Calcio di Rigore gli ospiti della 17a puntata saranno l'opinionista Renzo Baldisserri, l'attaccante del Bellaria Alessio Indelicato, l'opinionista Giacomo Alpini, l'attaccante del Torconca Andrea Ottaviani e l'allenatore del Reno, Emiliano Ragazzini.





Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 17a puntata saranno l'opinionista Emanuele Pironi, l'allenatore Massimo Zanini, l'opinionista Gaicomo Alpini e l'opinionista Renzo Baldisserri.



Entrambi i programmi saranno presentati dal giornalista Daniele Manuelli.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



Il programma è visibile anche in diretta web/streaming e su YouTube al seguente link:



https://www.youtube.com/watch?v=lJR4sDZ0J1g









I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:



Sammaurese vs Vastese; Forlì vs Savignanese vs Savignanese; Santarcangelo vs Jesina(Serie D); Virtus Castelfranco vs S. Agostino (Eccellenza); Gambettola vs Russi; Igea vs Sampierana; Stella vs Reno(Promozione).Il momento di tutte le squadre di Prima Categoria a fine girone andata. Il momento magico del Gabicce Gradara Calcio.



Approfondimenti della domenica calcistica, dibattiti e contributi filmati per la durata di 55 minuti.



I servizi di SportUp avranno il seguente tema:



Il periodo di calciomercato porta a fantasticare, a tornare in un certo modo anche bambini ma tra chiacchere, arrabbiature, sorrisi, si rischia di perdere anche l’equilibrio.



In questi giorni il presidente Grassi ha voluto fare un passo indietro -senso di responsabilità e di umiltà - nel riconoscere i propri sbagli, quelli del suo Ds e sul lato tecnico “carezze” anche in direzione Acori e i suoi calciatori.



Rivalità calcio-basket. Due partenze, quella calcistica avvenuta due anni prima, quella del basket avvenuta da questa stagione. L’amministrazione è vicina allo stesso modo alle due realtà? E gli imprenditori?



I due nuovi innesti (Piccioni e Nava) riservano curiosità ma anche qualche battuta da parte della tifoseria biancorossa.



La presentazione della Triestina (primo avversario del Rimini in questo 2019). A cura di Walter Topan, collega di Eleven Sport.



Analisi, dibattito, contributi filmati per la durata di 65 minuti.



Ricordiamo infine l'appuntamento con “Fase di Crescita” - format dedicato ai settori giovanili- in onda su Vga TeleRimini (ch 86 e telerimini.it) ogni giovedì sera a partire dalle ore 20:30. Riviviamo la festa natalizia del Bellaria Calcio.