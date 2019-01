Volley D femmnile, Riccione cade contro la capolista Acsi Ravenna 3-1

Sport

Riccione

| 21:44 - 13 Gennaio 2019

La squadra femminile di Riccione ko in casa contro la capolista Acsi Ravenna.

Esprime una bella pallavolo e un bel gioco Riccione ma alla fine è l'Acsi Ravenna a spuntarla in quattro set cogliendo bottino pieno al Pala Nicoletti (1-3 coi seguenti parziali: 18-25/25-13/18-25/18-25). Sicuramente Ugolini e compagne avrebbero meritato di più perchè hanno giocato alla pari della capolista Acsi Ravenna.

Il primo set parte con un sostanziale equilibrio tra le due formazioni successivamente Ravenna allunga e vola alla conquista del set. Il secondo parziale Riccione lo gioca veramente da grande squadra, prende subito il largo di 10 punti che si manterranno fino alla fine del set (25-13).

Nella terza e quarta frazione Ravenna si ricorda di essere la capolista e ricomincia a macinare punti. Riccione prova a reggere il gioco avversario ma si dimostrerà alla fine dei conti più esperto e potente e non in grado di essere domato dalle padroni di casa. Bella cornice di pubblico anche questa volta, al Pala Nicoletti, ha spinto le proprie beniamine nel cercare la vittoria, ma nulla ha potuto contrastare la superiorità delle avversarie.

Riccione ora scivola alla quarta posizione ma rimane sempre nella zona play-off. Prossimo appuntamento per Ugolini e compagne venerdì 18 gennaio ore 21 a Cesenatico contro il fanalino di coda.

Gruppo Helyos Riccione Volley: Ugolini, Pari, Agostini, Soldati, Mangianti, Gozi, Calamai, Ricci, Morri, Pari (L)