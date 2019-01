Volley A2 femminile, l'Omag liquida Orvieto (3-0) e va in semifinale di Coppa italia

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:24 - 13 Gennaio 2019

L'Omag San Giovanni in Marignano è in semifinale di Coppa italia.





L'Omag va in semifinale di Coppa Italia grazie al successo netto – 3-0 – ai danni della Zambelli Orvietto dell'ex coach Bibo Solforati. Una prestaziobne spettacolare: muri invalicabili, difese strappa applausi, attacchi implacabili, con Lualdi, Manfredini e Gibertini sopra le righe e un pubblico incredibile. In semifinale ora la Omag affronterà Mondovì, che ha sconfittoTrento

La cronaca Solforati schiera Prandi in regia, Decortes opposta, Montani e Ciarrocchi al centro, D’Odorico e Stavnetchei schiacciatrici, Cecchetto libero. Saja risponde con Battistoni in palleggio, Manfredini a chiudere la diagonale, Saguatti e Fairs in posto 4, Lualdi e Caneva al centro e Gibertini libero.

PRIMO SET Partenza a ritmi serrati, con entrambe le squadre che tengono la corda. Inizia bene la Omag che si porta avanti di tre lunghezze (5-2). Orvieto reagisce e trova la parità a quota 9. La Omag si riporta avanti e Solforati chiama il primo ed unico time out del set (novità di questa Coppa Italia): 16-12. Il set prosegue punto a punto e la Omag rimedia 2 set point. Il primo lo spreca con errore al servizio mentre il secondo va a segno (25-23).

SECONDO SET Parte a razzo la Omag nel secondo parziale e Coach Solforati sostituisce Gabi con Bussoli (7-2). Orvieto si riporta sotto con una buona correlazione tra muro e difesa (8-6). E’ ancora la Omag a spingere con Manfredini e Lualdi (11-6). Altro cambio per Solforati con Venturi che rileva Decortes ma nulla cambia nella sostanza e così chiama subito time out (16-9). Ora tocca a Mucciola rilevare Prandi in regia, con la Omag avanti (22-16). L’errore al servizio di Ciarrocchi regala 6 set point alla Omag che chiude con un muro di Caneva (25-19).

TERZO SET Parte meglio la Zambelli nel terzo parziale (1-5). La Omag si rifà sotto anche se è un’altra Zambelli in questo set (10-15). La Omag agguanta Orvieto a quota 19. Saja manda al servizio Guasti al posto di Fairs ma purtroppo pesta la riga ed Orvieto ringrazia (21-22). Il muro di Battistoni regala il match point alla Omag che Decortes annulla. Ora il set point è per Orvieto che si porta avanti ancora con Decortes. Questa volta è Lualdi a pareggiare i conti. Decortes manda fuori per il secondo match point, Omag che chiude con muro di Lualdi. (27-25).



Tabellini

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO - ZAMBELLI ORVIETO 3-0

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Battistoni 1, Fairs 11, Gray, Manfredini 16, Saguatti 7, Lualdi 13, Gibertini (L), Mazzotti, Caneva 7, Guasti. Non entrate: Mandrelli, Pinali, Casprini. All. Saja.

ZAMBELLI ORVIETO: Decortes 10, Stavnetchei 4, Montani 9, Prandi 1, D'Odorico 9, Ciarrocchi 8, Cecchetto (L), Bussoli 3, Venturini, Mucciola. Non entrate: Quiligotti (L), Angelini, Kantor, All. Solforati.