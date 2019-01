Calcio Promozione: Del Duca Ribelle supera 2-1 il Vis Misano. A segno Torsani

Sport

Misano Adriatico

| 18:33 - 13 Gennaio 2019

Esultanza giocatori Vis Misano (foto dal sito ufficiale).

La Del Duca Ribelle supera 2-1 il Vis Misano. Parte forte subito la squadra di casa, in vantaggio al 5' con Dumitru . I misanesi cercano una reazione, ma vengono pressati in ogni parte del campo. Al 18' la Del Duca Ribelle raddoppia con Mazarini su perfetto assist di Farabegoli. Gli ospiti si scuotono e cominciano a contrastare il centrocampo dei padroni di casa, che messi sotto pressione perdono lucidità, ma non lasciano adito ad azioni pericolose. Si arriva al 32' e su calcio d'angolo dopo aver colpito di testa un difensore, la palla arriva sui piedi di Torsani che a colpo sicuro insacca. Gli uomini di Montanari non demordono e si arriva alla fine del primo tempo con i padroni di casa in attacco. Il secondo tempo inizia con il Misano in forcing alla ricerca del pareggio. Inevitabilmente gli ospiti lasciano spazio alle ripartenze della Del Duca Ribelle, che al 60' colpisce il palo con Nisi, al 68' con Dumitru la traversa e al 70' con Zhytarchuk prima la traversa e il palo, ma la palla non entra. All'85' su passaggio filtrante segna Boldrini, ma in netto fuorigioco e l'arbitro annulla. Su questa azione finisce l'incontro.



DEL DUCA RIBELLE: Teodorani, Taioli. Tiranti (61' Gazzoni), Polini (75' Petricelli), Fabbri, Mazzarini; Zoffoli, Candoli; Dumitru, Farabegoli (68' Zhytarchuck), Nisi.

A disp. Fiori, Tramonti, Maraldi, Bravaccini, Mazzoli, Bottini. All. Montanari D.

VIS MISANO: Sacchi, Siliquini (88' Baldini), Polini, Antonietti, Lepri, Sanchez, Urbinati F. (61' Muccioli), Boldrini (85' Laro), Urbinati M. (78' Stella), Torsani, Savioli.

A disp. Ismail Fraternali, Pironi, Lunedei, Stella, Semprini. All. Bucci M.

ARBITRO: Cola di Cesena.

RETI: 5' Dumitru, 18' Mazzarini, 32' Torsani (VM).

NOTE: ammoniti Muccioli, Zhytarchuck.