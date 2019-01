Calcio Promozione: poker Ronco Edelweiss a Morciano (0-4), apre le danze il gioiello Jassey

Sport

| 18:17 - 13 Gennaio 2019

Il Morciano Calcio 2018 19.

MORCIANO: Marconi, Ragno, Ubaldi, Volponi (57' Simoncelli), Rocchetti; Ingrosso, Sperandio (77' Torre), Monaldi; Molfetta, Baki, Longoni.

A disposizione: Vizzo, Muccini, Bartolini, Subashi, Ostolani, Salvi. All. Pessina.

RONCO EDELWEISS: Calderoni, Giovanardi, Melandri, Bonavitacola (64' Salazar), Tiselli, Righi; Buda (64' Valgimigli), Mordini (84' Diop), Bernacci, Grisolini, Jassey (68' Raimondi).

A disposizione: Zammarchi, Gregori, Zamagna, Gomez. All. Montalti.

ARBITRO: Zampini di Ravenna (Assistenti: Crispolti di Bologna e Verdone di Imola).

RETI: 22' Jassey, 53' Bernacci, 74' Salazar, 84' Valgimigli.

NOTE: ammoniti Ubaldi, Ingrosso, Baki.



La corazzata Ronco Edelweiss supera agevolmente l'ostacolo Morciano (0-4). Prima occasione per i locali al 9': cross di Longoni e colpo di testa di Baki che sfiora il palo. Un minuto dopo la squadra biancorossa reclama per un gol annullato a Longhi. Il Ronco risponde passando alla prima vera occasione: al 22' Jassey fa partire uno splendido tiro dal limite che si infila a fil di palo, alla destra di Marconi. Al 31' Marconi salva i suoi dalla capitolazione, deviando in angolo il tiro di Buda. Al 32' punizione per il Morciano, ma il tiro di Sperandio è alto sopra la traversa. Al 53' il Ronco raddoppia con l'airone Bernacci, che vince un contrasto con Ingrosso calciando in porta, Marconi tocca, ma non riesce ad evitare il gol. Con due reti da recuperare il Morciano si riversa in attacco, ma subisce altre due reti, a firma Salazar e Valgimigli.