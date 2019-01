Calcio D, al Macrelli la Sammaurese stende la Vastese per 2-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:09 - 13 Gennaio 2019

La Sammaurese ha raccolto tre punti importanti battendo la Vastese 2-1 al Macrelli.

L'aria di casa fa bene alla Sammaurese che al Macrelli torna a splendere e batte la Vastese 2-1. Prestazione all'inglese della truppa di Mastronicola che trova un gol per tempo e riabbraccia tre punti, che permettono di superare proprio gli abruzzesi in campionato. I giallorossi fanno subito la partita e al 12' riescono a segnare con Louati. La Vastese fatica a trovare spazi, la difesa romagnola non lascia passare uno spillo. Davanti i giallorossi girano bene, l'attacco è avvolgente e al 65' Zuppardo raddoppia. Nel finale Shiba accorcia, ma la Samnmaurese non conccede più nulla e porta a casa con merito la vittoria. Mercoledì trasferta a Giulianova.



Il tabellino

SAMMAURESE-VASTESE 2-1



SAMMAURESE: Baldassarri, Maioli, Sapucci, Rosini, Santoni, Lombardi N, Lombardi L, Scarponi, Zuppardo, Bonandi, Louati A disp: Hysa, Soumahin, Giuia, Maggioli, Alberighi, Merciari, Errico, Diop, Buscè All Mastronicola.

VASTESE: Patania, De Meio, Mataloni, Capellupo, Sbardella, Del Duca, Kone, Russo, Shiba, Palestrini, Leonetti A disp: Selva, Iarocci, Di Giacomo, Palumbo, Stivaletta, Ferrara, Ciciarello, Fiore, Di Rienzo All Montani

Marcatori: 12' Louati, 65' Zuppardo, 77' Shiba