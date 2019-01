Calcio Promozione: Bellavista 'macchina' degli assist, poker Igea Marina sulla Sampierana (4-1)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:12 - 13 Gennaio 2019

Igea Marina vittoriosa in casa 3-1 con la Sampierana.

IGEA MARINA: Forlani, Minacapilli, Abbondanza, Bocchini, Zanotti, Venturi (80' Brighi); Bellavista (90' Ricci), Casadei; Mema, Righini (72' Pirini), Marchini (76' Loi).

In panchina: Orlando, Magnani, Pruccoli, Pandolfi, Della Rosa. All. Gavagnin.

SAMPIERANA: Zollo, Magrini, Diversi (46' Giovanetti, 58' Simoncini F.), Bravaccini, Braccini, Quaranta; Lorenzo, Petrini; Collini, Pippi (51' Battistini), Simoncini A. (69' Venturi).

In panchina: Cesario, Farfaneti, Iavarone, Canali L. All. Madonia.

ARBITRO: Chis di Imola (assistenti: Merloni e Alberani di Ravenna).

RETI: 33' Marchini (IM), 39' e 61' Bocchini (IM), 77' Lorenzo (S), 86' Loi (IM).

NOTE: ammoniti Lorenzo, Petrini, Righini. Angoli: 2-8.



Splendida vittoria casalinga dell'Igea Marina (4-1) sulla Sampierana. Il primo tiro in porta è degli ospiti, ma al 17' Forlani blocca la conclusione centrale di Pippi. Al 22' calcio di punizione dal limite dell'area di Mema, la sfera lambisce l'incrocio dei pali alla destra di Zollo, dando l'illusione del gol. L'Igea Marina sblocca la gara al 33' con Marchini, che trova la deviazione vincente sul cross di Bellavista: protesta la Sampierana per un tocco di mano dell'attaccante avversario. Sei minuti dopo arriva il raddoppio con Bellavista ancora assist-man per l'inserimento di Bocchini, controllo perfetto e conclusione di potenza che si infila alla sinistra di Zollo. A inizio ripresa la Sampierana spinge alla ricerca del gol che riaprirebbe i conti: al 46' Forlani respinge su Collini, al 51' Pippi affonda sulla sinistra, dal fondo si accentra e cerca la porta, trovando ancora la respinta dell'estremo difensore di casa. L'Igea Marina colpisce al 61': terzo assist di giornata per Bellavista che libera Bocchini, a segno per la seconda volta. Forlani si conferma in giornata e un minuto dopo si distende a deviare la conclusione dal limite dell'area di Lorenzi. Lo stesso Lorenzi accorcia al 77' con una splendida sforbiciata su tocco di testa di Petrini. All'86' il poker dell'Igea Marina prende avvio da una palla persa a centrocampo dalla Sampierana, Loi triangola con Bellavista e davanti a Zollo infila con un morbido pallonetto.