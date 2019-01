Calcio Promozione: buon pari per il Pietracuta, Tadzhybayev firma l'1-1 a Cervia

Sport

Pietracuta di San Leo

| 16:41 - 13 Gennaio 2019

Oleksandr Tadzhybayev attaccante del Pietracuta.

CERVIA: Braggion, Panfili, Cialotti, Severi, Guerra, Ceccarelli; Brighi, Braschi; Scarpellini, Bondi, Bini.

In panchina: Zignani, Vespignani, Brando, Pasquali, Fantini, Ndoka, Zanigni, Nardini, Valentini. All. Buonocore.

PIETRACUTA: Leardini, Mularoni, Giovanetti, Tosi, Masini, El Haloui, Tadzhybayev (75' Fabbri F.) Golinucci, Fratti, Tani, Tomassini (85' Bernardi).

In panchina: Balducci, Fabbri, Pavani, Faeti, Tomassini F.R., Giacomini. All. Fregnani.

ARBITRO: Casali di Cesena (assistenti: Fichera di Cesena e Ravaioli di Ravenna).

RETI: 6' Scarpellini (C), 26' rig.Tadzhybayev (P).



Buon pareggio del Pietracuta a Cervia, su un campo molto pesante che non ha facilitato il gioco. Al 6' Cervia in vantaggio: Golinucci atterra in area Brighi, che dal dischetto chiama Leardini alla parata; Scarpellini infila in rete sul tap-in. Buona reazione del Pietracuta, al 26' Tadzhybayev a centro area stoppa, pronto a finalizzare un'azione avviata dalla destra, ma viene contrastato fallosamente. Sempre su rigore arriva così il pari, a firma dello stesso Tadzhybayev, che spiazza il 2000 Braggion. Partita ben giocata da entrambe le squadre, con continui ribaltamenti di fronte. Grande equilibrio anche nella ripresa, ma senza occasioni di rilievo.