'Sono stato picchiato da un extracomunitario' e aggredisce i poliziotti: arrestato 41enne italiano

| 14:21 - 13 Gennaio 2019

Nella notte tra sabato e domenica la Squadra Volante della Polizia è intervenuta in via Toscanelli, presso uno stabilimento balneare, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che aveva manifestato intenti suicidi. Sul posto gli agenti hanno trovato la persona che aveva fatto la segnalazione: un 41enne italiano, con precedenti, in visibile stato di ubriachezza. Questi ha riferito di aver litigato con un extracomunitario: un litigio degenerato in una colluttazione nella quale aveva avuto la peggio, come attestavano lividi ed escoriazioni sul volto. In più lamentava anche dolore al costato e gli arti. Gli operatori sanitari erano però già intervenuti, prima di essere contattati dalla Polizia, e in quell'occasione il 41enne aveva rifiutato le cure. A quel punto l'uomo ha dato in escandescenze, senza motivi: ha insultato i poliziotti e li ha aggrediti con calci e pugni. Immobilizzato, è stato arrestato per minacce, resistnza e lesioni a pubblico ufficiale, inoltre è stato sanzionato per ubriachezza.