Volley B2 femminile, la Caf Acli Stella nulla può contro la capolista Clai: 0-3

| 13:36 - 13 Gennaio 2019

La squadra riminese Caf Acli Stella ko a domicilio con la capolista Clai Imola.

La Caf Acli Stella, priva di Francia e Tomassucci (sostituite da Mazza e Costantino) si arrende alla capolista CLAI Imola. Buone le prestazioni di Gugnali, Bologna, nonché la regia di Ambrosini e le difese di Jelenkovich: il confronto con Imola ha prodotto una buona e gradevole partita, con scambi prolungati, ma Caf Acli Stella non ha mai dato l’impressione di poter superare la forte squadra imolese, non per niente prima in classifica, che può lasciare in panchina la forte attaccante Collet.

Solo nel secondo set la CAF ACLI Stella ha contrastato le imolesi con un andamento punto a punto fino al 18-18, ma poi nel finale ha subito i ripetuti attacchi del Clai Imola che con Folli (mani fuori) chiude il set.

Stesso andamento di punto a punto nel terzo set ma solo fino al 8 a 8 e il set viene tenuto in pugno da Imola, che chiude ancora con Folli con un attacco lungo linea.

Sabato prossimo 19 gennaio, ultima gara del girone di andata: la CAF ACLI Stella si recherà a Rovigo con la speranza di poter mettere in campo tutte le titolari per superare la squadra che la precede in classifica di due punti.

IL TABELLINO

CAF ACLI STELLA RIMINI-CSI CLAI IMOLA 0-3

CAF ACLI STELLA RIMINI: Costantino 6, Mazza 3, Ambrosini 0, Bologna 8, Bascucci 5, Gugnali 12, Jelenkovich lib., Bigucci 0, Cicoria 0. Ne. Francia, Bianchi, Cit, Tomassucci e Serafini lib2. All. Mussoni.

CSI CLAI IMOLA: Devetag 9, Tesanovic 8, Zanotti 4, Folli 13, Cavalli 3, Ferracci 10, Melandri 9, Piva 0, Bombardi 0, Dal Monte Lib.1, Ricci Maccarini Lib. 2;. Ne. Collet, Gerardi, Caboni. All. Turrini.

PARZIALI: 18-25, 22-25, 20-25

NOTE: STELLA: Bv 2, BE: 4, Muri: St 3 CLAI: Bv 3, Be 7, Muri 6.

Classifica: CSI CLAI Imola 33, BLULINE Lib. Forlì 27, ESPERIA Cremona 26, EMANUEL Rimini 22*, LIVERANI Lugo 22, ARBOR INTERCLAYS RE 22, Rubierese RE 19,GRAMSCI RE 18, FRUVIT Rovigo 16, CAF ACLI Stella Rimini 14, PIANAMELE Bologna 12*, CIVIEMME Campagnola RE 11, MY MECH Cervia 7, Calerno S.Ilario RE 0

*una partita in meno