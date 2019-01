Riccione, entra in farmacia e ruba dalla cassa 400 euro, 38enne arrestato

Cronaca

Riccione

| 12:04 - 13 Gennaio 2019

Il furto in una farmacia di Riccione.

Entra in una farmacia di Riccione, approfitta della distrazione del titolare e asporta dal registratore di cassa la somma di 400 euro: è accaduto sabato pomeriggio, ad agire un 38enne pluripregiudicato, originario della provincia di Cosenza che, subito dopo il colpo, si è dato alla fuga. Immediatamente sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri a cui era stata data la descrizione dell’uomo. Poco dopo il 38enne è stato rintracciato e tratto in arresto per furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata e restituita.