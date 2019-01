Rimini Fiera, tutto il 40° Sigep in una App con la mappa a portata di smartphone

Attualità

Rimini

| 11:25 - 13 Gennaio 2019

Una giovane 'pastry' all'opera al Sigep.

Si chiama semplicemente ‘Sigep’ la App gratuita che conduce i visitatori nel viaggio tra i gusti, i profumi e le meraviglie della fiera leader al mondo del dolciario artigianale, organizzata da Italian Exhibition Group al quartiere fieristico di Rimini dal 19 al 23 gennaio 2019.

Disponibile sia per Android che iOS, ‘Sigep App’ è una guida preziosa tra i 129.000 metri quadri del quartiere fieristico di Rimini. Una mappa interattiva navigabile e una lista completa degli espositori permettono al visitatore di scoprire dove sono gli stand, chi sono le aziende e come contattarle. È possibile anche crearsi percorsi personalizzati, segnando i propri ‘preferiti’ tra le 1.250 imprese presenti.

Sigep è anche i suoi eventi e convegni. E ‘Sigep App’ permette di non perderne nemmeno uno, grazie al programma dettagliato suddiviso per capitoli e per le differenti community che orbitano attorno alla manifestazione. È possibile creare la propria agenda, con le notifiche che avvisano il visitatore in tempo utile per l’evento prescelto.

Sono dunque davvero tanti i servizi utili da scoprire, a partire da ‘My tickets’, che permette a chi si registra online di avere sempre con sé il proprio biglietto con il QR code per l’ingresso, la finestra sempre aperta sul web del ‘Social Stream’ e ‘Business Cards’, che offre la possibilità di creare un biglietto da visita digitale direttamente dalla scansione del ticket delle persone che s’incontrano durante la fiera.

Insomma, una App tutta da… gustare, per rendere ancora più unica la propria visita alla fiera più buona del mondo. La App è realizzata dagli Uffici Marketing e IT di Italian Exhibition Group.