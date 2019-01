Basket C Silver, gli Angels superano il Rebasket al PalaSgr per 80-72

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 02:14 - 13 Gennaio 2019

La squadra degli Angels targata Dulca (foto Alfio Sgroi).

Nel remake della sfida playoff dello scorso anno tra Dulca Angels e Rebasket al Pala Sgr sono i romagnoli ad uscire vincitori (80-72) dopo aver condotto a lungo e aver mostrato una pallacanestro divertente e a tratti spettacolare.

Nel prinmo quarto con Fusco e De Martin gli Angels accendono subito la freccia del sorpasso. Zannoni è strabordante a rimbalzo difensivo e offensivo ma Rebasket si tiene a galla e dopo un mini allungo Angels grazie a Cervi e Defant si rifanno sotto sul 18-17 alla prima pausa.

Secondo quarto e Zannoni comincia a segnare con continuità poi si accende Tommy Colombo che colpisce ripetutamente in penetrazione e da tre con un bottino di 19 punti in 10 minuti di utilizzo e proietta avanti i santarcangiolesi. Il secondo è un quarto da 31 punti per la squadra di casa che ha come ciliegina sulla torta anche una tripla di Fornaciari da 9 metri sulla sirena con il punteggio che dice 49 a 35. Rebasket però, da grande squadra quale è non molla, e alla ripresa delle ostilità stringe la difesa. Gli Angels faticano soprattutto per le palle perse. Amadio fa vedere il suo talento e Rebasket si rifà sotto. Il quarto finisce con gli Angels avanti di otto lunghezze (64-56). Ultimo quarto con più agonismo e fisicità che precisone con Amadio che segna in penetrazione più volte, risponde quindi Raffaelli con una tripla importante che sblocca in attacco la squadra di casa. In difesa coach Evangelisti ordina il cambio sistematico e a cinque minuti dalla fine sono sempre 8 i punti di vantaggio per i clementini. Rientra Fusco dopo un breve riposo e subito segna due canestri ben servito da Raffaelli. Castagnaro non ci sta e prova a scuotere i suoi ma è una bomba sempre di Fusco sulla sirena dei 24 secondi che spezza le gambe a Rebasket a 1 e 38" dalla fine.

Gli Angels dopo il timeout di Rebasket controllano il gioco e la partita termina sul punteggio di 80-72.

Vittoria importante per Santarcangelo contro una diretta concorrente nella lotta playoff. Ottime la prova di tutta la squadra con i punti esclamativi di Colombo e Zannoni, e le solide prove di Fusco e De Martin. Ora i ragazzi di coach Evangelisti andranno in trasferta sabato 20 Gennaio contro Imola con la speranza che questa volta il referto sia colorato di rosa anche lontano dal Pala Sgr.

Tabellino

Angels: Zannoni 18, Colombo 21, Lucchi 2, Fusco 13, Russu, Raffaelli 3 Fornaciari 8 De Martin 15. Ne. Miriello, Buzzone, Alviti. All: Evangelisti

Rebasket: Rivi, Tognato 2, Castagnaro 17, Defant 16, Cervi 6, Dell’Asta, Battaglia 6, Amadio 11, Pedrazzi 2, Lusetti 12. All: Casoli

Arbitri : La Veneziana e Romanello

Parziali : 18-17, 49-35, 64-56, 80-72

Spettatori 300 circa.