Basket D, il Bellaria al giro di boa è leader solitario: anche Budrio finisce ko 78-70

Sport

Bellaria Igea Marina

| 00:59 - 13 Gennaio 2019

Il Bellaria Basket è leader solitario al giro di boa.

Con la vittoria per 78-70 contro Budrio il Bellaria si conferma campione d’inverno e chiude il girone di andata al primo posto in solitaria. Gli uomini di Domeniconi riescono ad ottenere una vittoria non scontata, dopo una partita dura e complicata, gestita al meglio grazie al talento e all’esperienza.

In avvio di gara i padroni di casa si appoggiano a Tassinari e a Foiera, mentre dall’altra parte Conidi crea qualche grattacapo alla difesa bellariese, e così gli ospiti con la tripla di Zitelli scappano sul 7-10. Il Bellaria risponde con Galassi e prova la fuga sul +7, Budrio cerca di reagire ma il primo periodo finisce sul 26-17.

I padroni di casa si portano anche sul +10, per poi allungare sul 41-27: i biancoblu sembrano averne di più rispetto a Budrio, e si va negli spogliatoi sul 44-32.

Dopo la pausa, sono ancora Galassi e Tassinari a bruciare la retina e così il Bellaria si porta sul 57-43: la partita però rimane ancora in discussione e Budrio con i punti di Zambon e la tripla di Condii piazza un parziale di 2-10, chiudendo il terzo periodo sul -6. Gli ospiti adesso ci credono e cercano in tutti i modi di accorciare, ma due triple di Mazzotti e una di Gori ricacciano indietro i bolognesi, e dopo il canestro di Mazzotti il tabellone recita 73-59. Budrio tenta l’ultimo assalto, ma Foiera e Galassi gestiscono al meglio gli ultimi minuti fino al 78-70 finale.

Al giro di boa il Bellaria si conferma quindi in prima posizione, con solo due punti di vantaggio nei confronti di Forlimpopoli: il girone di ritorno è veramente lungo e ricco di insidie, ma non si potrebbe avere punto di partenza migliore per affrontarlo al meglio. Appuntamento fra una settimana al PalaTenda per la prima giornata di ritorno, che vedrà i biancoblu affrontare Castiglione Murri.



IL TABELLINO



BELLARIA - PALLACANESTRO BUDRIO 2012 78-70

BELLARIA: Mazzotti 11, Galassi 20, Gori 4, Tassinari 19, Foiera 14, Benedettini, Zaghini 1, Maralassou 6, Tongue 2, Distante 1, Malatesta ne, Sirri ne. All.: Domeniconi

BUDRIO: Fornasari 13, Conidi 12, Tuccillo 4, Zitelli 9, Zambon 18, Curti 7, Paolucci 4, Cavazza 3, Zanellati, Manini. All.: Simoncioni

ARBITRI: Delrio e Strachezzini

PARZIALI: 26-17, 44-32, 59-53