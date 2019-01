VIDEO Incendio in un capanno a Rimini, distrutta l'abitazione confinante: sette persone illese

Cronaca

Rimini

| 23:06 - 12 Gennaio 2019

E' scoppiato nella serata di sabato 12 gennaio un incendio che ha interessato un capanno di circa 200 mq. adibito a rimessa di materiale edile, che sorge a fianco di un'abitazione in cui c'erano sette persone, due minorenni e una donna in stato interessante. Stanno tutti bene. L'abitazione è inagibile. L'origine dell'incendio è sconosciuta.

L'allarme è scattato verso le 20, in Via Feleto a Rimini, a ridosso dell'autostrada, nelle vicinanze del Classic Club, facendo intervenire i mezzi dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunte le squadre di operatori con due autobotti. Al momento, l'origine delle fiamme è ancora sconosciuta. Intervenuta anche un'ambulanza con automedica e la Polizia di Stato.