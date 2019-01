Calcio Promozione, per il Gabicce Gradara secondo successo di fila in trasferta

Sport

Gabicce Mare

| 22:20 - 12 Gennaio 2019

Quarta vittoria stagionale per il Gabicce Gradara in trasferta.







Sul campo di Corinaldo il Gabice Gradara centra la seconda vittoria di fila in trasferta (la quarta della stagione in campo esterno) contro l'Olimpia Marzocca (sesto ko in nove gare interne) issandolsi al quinto posto in solitudine in virtù della concomitante sconfitta dell'Osimana. E' la conferma del buon momento della squadra di Papini.

Il successo è maturato in pieno recupero con una perfetta rasoiata di destro, di controbalzo, di Vaierani da fuori area al termine di un match che non ha fatto mancare emozioni. L'Olimpia Marzocca nel primo tempo ha avuto due buone occasioni: prima la traversa colpita dal giovane Pigliapoco, poi il salvataggio di Passeri sulla linea di porta su conclusione di Montanari.

Nella ripresa per due volte Vegliò ha la palla del vantaggio per il Gabicce Gradara, la prima di testa fuori sul primo palo su cross di Fabbri e verso la fine con un piattone pure questo a lato su assist dal fondo. Anche i padroni di casa hanno gridato al gol con Asoli e Moschini. Alla fine nel recupero la spettacolare rete di Vaierani, al primo gol in campionato.

IL TABELLINO

OLLIIMPIA MARZOCCA 0

GABICCE GRADARA 1

OLIMPIA MARZOCCA: Marin, Asoli, Canapini, Tomba, Fattorini, Montanari, Pigliapoco, Marini, Moschini (41’st Canulli), Terrè (32’st Bassotti), Pigini. All. Giuliani.

GABICCE GRADARA: Celato, Freducci, Costa, Vaierani, Passeri, Sabattini, Bastianoni, Magi, Vegliò (29’st Tedesco), Grassi, Fabbri. All. Papini.

ARBITRO: Chiariotti di Macerata.

RETE: 48’ st Vaierani.