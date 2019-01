Calcio D: nel derby del Morgagni è pareggio 1-1 tra Forlì e Savignanese

Sport

Savignano sul rubicone

| 19:10 - 12 Gennaio 2019

Esultanza giocatori Savignanese (foto Roberto Magnani).

Nel derby del Morgagni finisce in parità tra Forlì e Savignanese (1-1). Primo tempo senza troppi sussulti, solo dopo la mezz'ora Pazzini viene impegnato. La partita prende quota ad inizio ripresa col Forlì che grazie ad Ambrosini si punizione dal limite segna l'1-0 al 6' con un tiro di potenza: la palla sbatte sul palo e termina in rete. Gialloblu subito alla ricerca del pari, ma la traversa dice no a Scarponi. Ambrosini prova ancora a fare male, ma Pazzini è abile a neutralizzare. A metà tempo la Savignanese pareggia: Cascione atterra Brigliadori: l'arbitro decreta il rigore. Dagli 11 metri Francesco Manuzzi realizza spiazzando il debuttante Aglietti (il padre, ex giocatore e tecnico) era in tribuna. Il Forlì ha la palla per riportarsi in vantaggio al 71’ con Del Sante lanciato a rete da Cascione, ma l’attaccante biancorosso conclude sul primo palo e Pazzini riesce a respingere.

Al 77' Ferrario di piatto è pericoloso, la difesa degli è ospiti è brava a sbrogliare. Si lotta su ogni pallone, Cascione ci prova di tesa (88'), la contesa però rimane in equilibrio fino al triplice fischio. Le ultime occasioni dei galletti per vincere la partita avvengono nel recupero: sugli sviluppi di un corner, Putrino di testa conclude centrale; poi nel proseguo dell’azione Graziani recupera palla e pennella un cross al centro per Ambrosini, ma riesce la difesa gialloblù riesce a liberare.

IL TABELLINO

Forlì: Aglietti, Nigretti (31' Putrino), Baldinini, Brunetti, Cascione, Ambrosini, Croce, Del Sante (78' Graziani), Cortesi (68' Cenci), Ferrario, Possenti A disp: Mordenti, Gimelli, Graziani, Mazzotti, Sabbioni, Putrino, Vesi, Cenci, D'Angeli All Protti

Savignanese: Pazzini, Gregorio, Longobardi (46'Manuzzi F), Noschese (78' Brighi), Brigliadori (69' Tamagnini), Scarponi, Vandi, Giacobbi, Rossi, Ballardini, Turci A disp: Dall'Ara, Battistini, Tamagnini, Brighi, Peluso, Pancotti, Albini, Manuzzi F, Manuzzi R All Farneti

Marcatori: 50' Ambrosini, 66' Manuzzi F

Ammoniti: Ferrario, Rossi, Baldinini, Manuzzi F