FOTO Calcio D: Santarcangelo, beffa su rigore al 95' con la Jesina (0-1)

Santarcangelo di Romagna

| 18:47 - 12 Gennaio 2019

Santarcangelo Jesina, mischia davanti alla porta difesa da Battistini.



Il Santarcangelo fortemente rimaneggiato è caduto al Mazzola al cospetto della Jesina all prima vittoria in trasferta grazie ad un rigore trasformato in extremis da Bordo per fallo di Battistini in uscita su Trudo. Il Santarcangelo si è schierato con ben nove under.

Nel primo tempo Jesina a fare la partita in cerca del gol.

Alla mezzora palo di Villanova, pericoloso Ricci con alcuni tiri importanti. Nella ripresa stessa musica ma il Santarcangelo si difende bene.



IL TABELLINO

SANTARCANGELO (4-4-2): Battistini; Aristei, Guglielmi, Corvino, Fabbri; Peroni, Dhamo, Pigozzi, Moroni (1′ st Fuchi); Guidi (32′ st Sapori), Bernardi (32′ st Falomi). A disp.: Forti, Alvisi, Dominici, Nasini. All.: Abbondanza.

JESINA (4-2-3-1): Anconetani; Martedì, Riccio (12′ st Nonni), Marini, Pasqualini; Bordo, Yabre’; Trudo, Villanova (12’ st Fracassini), Ricci (30′ st Barbetta); Cruz (35′ st Bubalo). A disp.: Perez, Ninni, Magnanelli, Pierandrei, Ceccuzzi, Matinata. All.: Ciampelli.

ARBITRO: Gauzolino di Torino.

RETI: 51′ st Bordo (rig.).

NOTE: spettatori 200 circa. Angoli 0-5. Ammoniti: Peroni, Battistini, Yebre’, Bordo. Espulsi: 33′ st Guidi dalla panchina per proteste.



RISULTATI: Francavilla-Campobasso 1-2, Sangiustese-Isernia 1-1, Santarcangelo-Jesina 0-1, Avezzano-Montegiorgio 0-1, Matelica-Pineto rinviata, Agnonese-Cesena rinviata, Castelfidardo-Giulianova (dom 13 gennaio), Recanatese-S.N.Notaresco 0-2, Forlì-Savignanese 1-1, Sammaurese-Vastese (dom 13 gennaio)

CLASSIFICA Cesena 47; Matelica 40; S.N.Notaresco 36; Sangiustese 34, Recanatese, Pineto 33; Francavilla 31; Montegiorgio 29; Vastese 26; Sammaurese, Savignanese 25; Giulianova, Campobasso 24; Jesina 23; Santarcangelo 21; Forlì 20; Avezzano, Isernia 18; Agnonese 17; Castelfidardo 12.

Giulianova, Agnone: 2 partite in meno

Castelfidardo, Isernia, Campobasso, Sammaurese, Vastese, Pineto, Sangiustese, Matelica, Cesena: 1 partita in meno