FOTO: poste la targhe commemorative nelle rotatorie della nuova circonvallazione di Corpolò

Attualità

Rimini

| 18:21 - 12 Gennaio 2019

I familiari dei personaggi illustri ai quali sono state intitolate le rotonde di Corpolò.

Con una cerimonia sono state intitolate, sabato pomeriggio, tre rotatorie poste sulla via di Anacleto Ricci, la nuova circonvallazione di Corpolò. Tre riminesi illustri che il Comune di Rimini ha deciso di onorare, per quanto hanno rappresentato nella loro vita per la comunità corpolese, intitolando loro le rotatorie: Don Alessandro Torri (1890 – 1965), storico parroco di Corpolò dal 1925 al momento della scomparsa; l’Ingegner Giuseppe Gemmani (1925 – 2006), imprenditore e fondatore dell’Scm di

Rimini; il medico veterinario Mario Aluigi (1925 – 2013).