Fondi statali per i comuni sotto i 20.000 abitanti, ecco come saranno ripartiti in Provincia di Rimini

| 15:52 - 12 Gennaio 2019

Municipio di Verucchio.

E' di 1,4 milioni di euro la parte di fondi che il governo ha stanziato e che sarà destinata ai comuni della Provincia di Rmini con meno di 20.000 abitanti. Soldi che saranno utilizzati per la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, nonché per la manutenzione stradale. I comuni che beneficeranno della quota più alta (100.000 euro ciascuno) sono Bellaria Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico e Verucchio. Riceveranno a testa 70.000 euro i comuni di Montescudo Montecolombo, Morciano, Novafeltria, San Clemente e San Giovanni in Marignano. E' di 50.000 euro per ciascun comune il contributo per Montefiore Conca, Pennabilli, Saludecio, San Leo e S.Agata Feltria; di 40.000 euro per Casteldelci, Gemmano, Maiolo, Mondaino, Montegridolfo e Talamello.