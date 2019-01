A Santarcangelo installate sei stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:43 - 12 Gennaio 2019

Colonnina per ricarica auto elettriche.

Lunedì 14 gennaio alle ore 11 presso l’area Campana sarà inaugurata la nuova rete di ricarica elettrica di Santarcangelo. Grazie al protocollo d’intesa siglato a luglio dello scorso anno tra amministrazione comunale ed Enel X srl, infatti, nelle settimane scorse sono già state installate sei stazioni di ricarica per veicoli elettrici – con due stalli ciascuno – in altrettante aree strategiche della città: piazzale Francolini e Augusto Campana, piazza della Fornace e parcheggi di via Pedrignone, Volontari della Libertà e Trasversale Marecchia.



All’inaugurazione interverranno il sindaco Alice Parma e gli assessori Pamela Fussi, Filippo Sacchetti e Paola Donini oltre a Diego La Monaca di Enel X Mobility che illustrerà l’utilizzo della colonnina (mediante una prova pratica con un’auto elettrica) e dell’app per la ricerca dei punti di ricarica più vicini. Al termine, insieme ad Alberto Sebastiani di Adriatica Acque e Andrea Sorichetti per la ditta Saponeco verranno presentati i dati della Casa dell’Acqua e della Casa del Pulito installate nei pressi della colonnina di ricarica che, insieme al contenitore per la raccolta di oli esausti, rendono l’area Campana un vero e proprio “punto ecologico”.



“La realizzazione della rete di ricarica elettrica – afferma il sindaco Alice Parma – vuole incentivare i cittadini all’utilizzo dei veicoli elettrici, la cui diffusione risulta elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi del ‘Patto dei sindaci per l’Energia sostenibile’ con cui le amministrazioni comunali si impegnano per l’abbattimento delle emissioni di Co2 entro il 2020. In questo senso, gli stalli di ricarica posizionati in piazzale Campana, a San Vito e a San Martino dei Mulini che vanno ad aggiungersi a Casa dell’Acqua, raccoglitore dell’olio alimentare esausto e, per il capoluogo, anche Casa del Pulito, contribuiscono a valorizzare tre veri e propri ‘punti ecologici’ deputati a riduzione di plastica, emissioni di Co2 e inquinamento in generale”.



“Grazie agli innumerevoli accordi e ai protocolli siglati anche a livello internazionale che stabiliscono standard e misure per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento – dichiara l’assessore alla Qualità ambientale e allo sviluppo sostenibile Pamela Fussi – il passaggio alle auto elettriche è il futuro delle case automobilistiche che hanno già messo a punto un programma di smantellamento dei vecchi modelli, sostituendoli appunto con i veicoli elettrici. Anche alla luce di questi cambiamenti in atto, abbiamo deciso di dotare il nostro territorio delle infrastrutture necessarie per favorire e incentivare lo sviluppo della mobilità elettrica. Nel breve periodo, infine, contiamo di aumentare gli stalli di ricarica estendendo la copertura della rete anche all’area artigianale di Santarcangelo”.