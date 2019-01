Vino 'pagadebit' della Ottaviani di San Clemente premiato con la Corona d'oro dal Touring Club

Attualità

San Clemente

13:23 - 12 Gennaio 2019

La consegna dell’omaggio avvenuta all’interno della cantina di San Clemente.

Il sindaco di San Clemente Mirna Cecchini ha consegnato un riconoscimento alla Enio Ottaviani, nota cantina del comune riminese il cui vino Pagadebit DOP ha ricevuto la Corona d’Oro del Touring Club Italiano. “L’omaggio che abbiamo voluto, come Amministrazione, riconoscere alla Enio Ottaviani di San Clemente - dice la Sindaca, Mirna Cecchini - è il segno della tangibile partecipazione alle dinamiche e agli obiettivi di un’importante attività imprenditoriale del nostro territorio. Realtà il cui valore travalica i meri confini geografici e ne amplifica le sue caratteristiche. San Clemente è da sempre città del vino e in quanto tale ha nel tempo maturato una propria precisa vocazione nel voler valorizzare tutti gli aspetti connessi alla viticoltura; anche attraverso la proposizione di eventi e manifestazioni che nella cultura del vino poggiano le proprie fondamenta. Il mio compito di Sindaco è stato sempre rivolto alla diretta e proficua interlocuzione con gli autorevoli attori ed artefici della comunità locale. E ciò in virtù di una sensibilità declinata sul riscontro dei grandi risultati ottenuti da chi è ‘figlio’ della terra di San Clemente. La passione, l’entusiasmo caratterizzanti il lavoro della Enio Ottaviani sono indiscutibilmente meritevoli del nostro più ampio apprezzamento. L’omaggio consegnato alla Enio Ottaviani - espressione di una famiglia tenace e talentuosa -prende pertanto le mosse dai successi nazionali ed internazionali raggiunti dai vini Dado (Cru di Sangiovese giudicato tra i 50 migliori al mondo) e Strati (Pagadebit DOP, Corona d’Oro del Touring Club Italiano) ai quali auguriamo ulteriori, prestigiosi traguardi”.



Il testo del messaggio: “Alla Enio Ottaviani – Vini e Vigneti, che in questi anni ci ha resi orgogliosi del nostro territorio. Per il valore aggiunto che ha saputo costruire, perché il vino è un viatico importante per comprendere un luogo, una cultura, gli usi e costumi di un’intera comunità. Siamo lieti di avervi nelle terre di San Clemente, perché comprendiamo il valore di essere sulle tavole di oltre 30 Paesi nel mondo. Congratulazioni per il successo dei vini Strati Romagna Pagadebit e Dado Romagna Sangiovese, per essere espressioni liquide e vive del nostro paesaggio romagnolo”.