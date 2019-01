Calcio sammarinese, il Tre Penne ingaggia Raul Ura: sarà il nuovo numero 10

Sport

Repubblica San Marino

| 12:49 - 12 Gennaio 2019

Raul Ura neo acquisto del Tre Penne.

Dopo l’acquisto di Luca Ceccaroli dal Domagnano, c’è da registrare il secondo arrivo in casa Tre Penne: quello di Raul Ura dalla Virtus. Al club di Acquaviva viene ceduto in prestito il centrocampista Federico Ceccarini.



Queste le prime parole da nuovo giocatore biancazzurro: “Sono molto felice di far parte di questo club. In passato altre squadre del campionato mi avevano cercato, ma appena ho parlato con il ds Di Giuli che mi ha illustrato il progetto ho accettato. Il Tre Penne è una società con una grande storia e sono orgoglioso di essere qui.”



Possibile debutto già nella partita di questo pomeriggio contro la Juvenes/Dogana: “In queste settimane mi sono allenato e ho seguito le indicazioni del mister. Ho tanta voglia di giocare e di fare vedere le mie qualità.”



Ura ha scelto la maglia numero 10, lasciata in eredità da Simoncelli: “So bene che è una maglia importante, chi l’ha vestita prima di me ha contribuito ai successi recenti del club. Voglio dimostrare con i fatti quanto valgo, mi piacerebbe vincere qualche trofeo.”



C’è spazio anche per le parole del ds Maurizio Di Giuli, che parla dei due nuovi arrivi: “Sono andati via alcuni giocatori nel corso di questi mesi, avevamo bisogno di rinforzarci e lo abbiamo fatto con due giocatori giovani. Entrambi sono stati scelti perché posso offrire varie alternative al tecnico, sono innesti dinamici e di movimento.- prosegue parlando di possibili operazioni future. “Sinceramente, penso che il calciomercato del Tre Penne sia in entrata che in uscita sia chiuso. Se dovesse capitare l’occasione per migliorare una rosa già competitiva, ci penseremo. Sarebbe la ciliegina sulla torta.”



Ufficio stampa SP Tre Penne

Matteo Pascucci