Rimini Calcio, Cecconi molto vicino all'Arzachena. Congelata la trattativa per Romizi

Sport

Rimini

| 20:14 - 11 Gennaio 2019

L'attaccante Cecconi col suo procuratore Emanuele Chiaretti.

E' congelata la trattativa per Marco Romizi, il centrocampista dell'Albinoleffe su cui adesso c'è anche l'Albissola. Il giocatore ha un altro anno di contratto e il club orobico non pare avere tanta voglia di cederlo. Il ds Pietro Tamai, nel frattempo, sta vagliando altre candidature mentre è stata accantonata l'idea di Simone Palermo della Viterbese, in gioventù per un breve periodo in biancorosso appena uscito dal settore giovanile della Roma.

Per quanto riguarda le uscite, Serafino e Buscè non fanno più parte del Rimini come anticipato: hanno fatto la rescissione del contratto. Il secondo si accaserà alla Sammaurese. Per l'attaccante Cecconi ci sono buone possibilità che si accasi all'Arzachena, in serie C girone A. Si cerca una sistemazione per Variola e Buonaventura. In stand by il discorso avviato col Lecce per Guiebre.

LE ALTRE A Teramo al posto di Piccioni, sfumato Bianchimano, trattano Claudio Sparacello 1995, del Francavilla. Un nuovo socio del club è Nicola Di Matteo, ex Mantova e Santarcangelo, che ha rilevato il 20 per cento. Il Pesaroha chiusdo con l' attaccante classe 95 Davide Voltan, ex Feralpi, svincolato. E' fatta per il trasferimento di Riccardo Chiarello, centrocampista classe '93, dalla Giana all'Alessandria, una cessione che esclude il possibile passaggio in biancorosso del regista Antonio Palma, classe 1994, scuola Atalanta (con cui esordì in serie A con Colantuono a Udine), il classico regista con intelligenza e personalità. Lotta tra colossi per il bomber Simone Guerra della Feralpi (34 gol nelle due ultime stagioni), conteso da Pordenone, Piacenza, Ternana, Monza e Vicenza. Il Sud Tirol è interessato all'ex riminese Mattia Marchi. Vedremo.