Volley A2 femminile, domenica la sfida tra Omag e Zambelli Orvieto: è l'andata dei quarti di Coppa Italia

Sport

San Giovanni in Marignano

| 16:28 - 11 Gennaio 2019



Il volley rosa di serie A2 osserva un turno di riposo per dare spazio alla Coppa Italia: otto squadre sono pronte a contendersi il primo titolo del nuovo anno.

Il percorso è iniziato il 13 dicembre e proseguirà domenica 13 gennaio, con le gare di andata dei quarti di finale, e successivamente con le semifinali in programma per mercoledì 23 gennaio per terminare con la finale del 3 febbraio al Palaverde di Verona.

Domenica a San Giovanni in Marignano si sfidano Omag, che detiene la Coppa, e Orvieto, avversaruio in finale della scorsa edizione mentre l’altra finalista della scorsa stagione, Mondovì dovrà vedersela con la Delta Informatica Trentino. Nell’alta parte del tabellone Perugia incontrerà Martignacco mentre Soverato affronterà Sassuolo.

La Omag troverà una squadra agguerrita al di là della rete, una squadra che ha già conquistato l’accesso alla pool promozione nell’altro girone di questo anomalo campionato di serie A2. Per Orvieto sarà un esordio in questa competizione e certamente vorrà farsi valere. Quest’anno, come avvenuto per il campionato, anche la Coppa Italia di A2 ha una formula completamente rinnovata, prevedendo nel primo turno il confronto fra le squadre classificate dal terzo al sesto posto nel girone d’andata dei due raggruppamenti in cui è suddivisa la categoria. Orvieto ha conquistato l’accesso ai quarti avendo eliminato Ravenna nel turno preliminare. Tra le rupestri spiccano le ex Mila Montani e Sara Angelini e la giovane e talentuosa Sofia D’Odorico. In particolare evidenza anche l’opposto Clara Decortes ex Savallese, la brasiliana Gabriela Stavnetchei, la palleggiatrice Vittoria Prandi, il libero Giada Cecchetto e la baby Michela Ciarrocchi. Altro grande “ex del match” sarà il tecnico Matteo Solforati, caro al pubblico locale per aver accompagnato le marignanesi, a suon di promozioni, nel volley che conta.

Fischio d'inizio alle ore 17, arbitri Andrea Rossetti e Simone Fontini.

I possibili sestetti Zambelli Orvieto: Prandi in regia, Decortes opposta, Montani e Ciarrocchi al centro, D’Odorico e Stavnetchei schiacciatrici, Cecchetto libero.

Omag San Giovanni in Marignano : Battistoni in palleggio, Manfredini a chiudere la diagonale, Saguatti e Fairs in posto 4, Lualdi e Caneva al centro, e Gibertini libero.

Il match potrà essere seguito tramite la app. di Legavolley, e sarà trasmesso in diretta streaming al seguente link https://youtu.be/CuID4_TYOJ4.