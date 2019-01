Al Teatro di Verucchio va in scena "Tutta casa, letto e chiesa"

Eventi

Verucchio

| 15:26 - 11 Gennaio 2019

L'attrice Valentina Lodovini.

Domenica 13 gennaio 2019 primo appuntamento del nuovo anno al Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio. A dare il benvenuto all’ultimo teen degli anni 2000 sarà la talentuosa Valentina Lodovini con Tutta casa, letto e chiesa di Dario Fo e Franca Rame, con la regia di Sandro Mabellini, movimento scenico affidato a Silvia Perelli, disegno luci di Alessandro Barbieri, alla scenografia Chiara Amaltea Ciarelli e musiche a cura di Maria Antonietta. Aiuto regia Rachele Minelli.

Tutta casa, letto e chiesa è uno spettacolo sulla condizione femminile, in particolare sulle servitù sessuali della donna. Si ride, e molto, ma alla fine resta addosso una grande amarezza. Il primo debutto è stato a Milano ad opera della coppia Dario Fo - Franca Rame, alla Palazzina Liberty, nel 1977, in appoggio alle lotte del movimento femminista. Il testo è tuttora allestito in oltre trenta Nazioni: la condizione della donna, purtroppo, è simile ovunque. Il protagonista assoluto di questo spettacolo sulla donna è l’uomo. Meglio, il suo sesso! Non “in carne e ossa”, ma è sempre presente, enorme, che incombe… e che schiaccia le donne! Le donne… sono anni che si battono per la loro liberazione, chiedendo parità di diritti con l’uomo, parità sociali, parità di sesso.

Dopo la presentazione del protagonista maschile, veniamo ai personaggi femminili. Nel primo brano, una donna sola, troviamo una casalinga, la casalinga per antonomasia, che ha tutto all’interno della sua famiglia, meno la cosa più importante: la considerazione, l’essere trattata come una persona, in individuo e rispettata in quanto tale, non solo usata come oggetto sessuale e come domestica senza stipendio né pensione. Abbiamo tutte la stessa storia è la rappresentazione di un rapporto sessuale tra un maschio e una femmina… Mimato, per carità! Un rapporto sessuale con la donna – ahinoi! – subalterna all’uomo, come succede quasi sempre. Terzo brano “Il risveglio”. Qui abbiamo una donna, un’operaia, sfruttata tre volte: in casa come donna tuttofare, in fabbrica e a letto. Non poteva mancare questo personaggio nella nostra galleria: personaggio “portante” nella nostra società. L’epilogo è affidato ad una Alice nel paese senza meraviglie.