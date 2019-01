Al Quartopiano di Rimini mercoledì 16 gennaio serata con le bollicine Ferrari

Eventi

Rimini

| 15:19 - 11 Gennaio 2019

Lo chef riminese Silver Succi che prepara piatto.

Due eccellenze si incontrano a Rimini: la storia famosa delle bollicine italiane del Ferrari e l’estro creativo di uno chef pluripremiato come Silver Succi. Il risultato è la serata a tema – “Il gusto dell’eccellenza made in Italy” – in programma al Quartopiano Suite Restaurant mercoledì 16 gennaio a partire dalle ore 20.15. A introdurre i vini sarà uno dei critici enologici più illustri del panorama nazionale, Francesco Falcone, che presenterà cinque etichette di Ferrari pensate per la serata. Emblema della bollicina italiana per eccellenza, Ferrari è fresca del riconoscimento di “Cantina dell’anno 2019” attribuito dalla guida vini del Gambero Rosso. Ad accompagnare i vini sarà uno special dinner creato per l’occasione da Silver Succi, chef riminese tra i precursori dell’innovazione della tradizione in cucina.