VIDEO La Riviera in cima alle preferenze degli italiani, il film documentario

| 15:03 - 11 Gennaio 2019

La riviera romagnola anche nel 2018 è stata in cima alle preferenze turistiche degli italiani. Ma qual è il segreto di questo successo che si accende ogni anno e che nell'anno appena trascorso ha richiamato oltre 34 milioni di presenze sui 100 km della riviera? Il giornalista modenese Marco Amendola ha documentato questo fenomeno nazional-popolare, ispirandosi liberamente a un viaggio iniziato dallo scrittore Pier Vittorio Tondelli, per realizzare - per tutto il 2018, dall'inizio alla fine della stagione turistica - un film documentario intervistando varie fasce di vacanzieri, partendo dalle famiglie sulle spiagge di Cesenatico e Rimini, ai giovani impegnati nelle serate e happy hour a Milano Marittima, Marina di Ravenna e Riccione, per arrivare ai soggiorni estivi della terza età a Pinarella. Quello che emerge è un colorato ritratto pop, che riprende le atmosfere spensierate della riviera romagnola nelle sue diverse stagioni.