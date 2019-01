Rimini, le prossime due domeniche saranno ecologiche: stop ai Diesel Euro 0-3

Attualità

Rimini

13:55 - 11 Gennaio 2019

Blocco del traffico per misure antismog (foto di repertorio).

Tra le misure previste dal Piano Aria Integrato Regionale, entrano in vigore a Rimini, nelle domeniche del 13 e del 20 gennaio prossimo, le limitazioni alla circolazione per la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Due Domeniche ecologiche in cui, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, entreranno in vigore le limitazioni alla circolazione previste su tutto il territorio comunale per gli autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1, gli autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, i ciclomotori e motocicli Euro 0, Dalle limitazioni, oltre alla SS16 e alle strade di confine, sono esclusi i tratti della viabilità urbana che consentono l’accesso ai parcheggi scambiatori e alle strutture di ricovero e cura come, ad esempio, l’intero tratto da via Losanna a via Emilia, meglio conosciuto come “Fila Dritto”.