Scolaresca in gita con un autobus non in regola: mezzo fermato e conducente sanzionato Cinture di sicurezza non efficienti in un pullman a due piani che trasportava 66 alunni e 6 insegnanti

Cronaca Rimini | 13:27 - 11 Gennaio 2019 Controlli ai bus delle gite scolastiche (foto di repertorio). Continua l'attività di controllo della Polizia Stradale ribattezzata "gite sicure", che da anni prevede accertamenti sugli autobus che trasportano studenti in gita. Mercoledì scorso una pattuglia della sezione di Riccione ha fermato un pullman a due piani a bordo del quale viaggiavano 66 alunni e 6 insegnanti di una scuola media della Perla Verde, con destinazione Recanati. Le cinture di sicurezza del piano inferiore del mezzo sono risultate inefficienti: la ditta responsabile ha dovuto così far partire un secondo autobus completamente in regola. Il conducente invece è stato sanzionato. Nel 2018 sono stati centinaia i mezzi controllati su richiesta degli stessi Istituti Scolastici.