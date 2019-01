A breve la scadenza per pagare la tassa di soggiorno a Rimini: per gli evasori denunce

Attualità

Rimini

| 12:48 - 11 Gennaio 2019

Tassa di soggiorno (foto di repertorio).

Sono previsti per il prossimo 16 e 20 gennaio i termini di presentare rispettivamente per il riversamento dell’ultimo trimestre 2018 e per la dichiarazione annuale 2018.



Con la nota informativa, emessa lo scorso 10 gennaio ed inviata a tutte le strutture ricettive presenti nella mailing list dell’Imposta di Soggiorno, l’ufficio Tributi del Comune di Rimini ha ricordato le imminenti scadenze relative all’imposta di soggiorno: il riversamento dell’imposta dell’ultimo trimestre 2018, prevista per il prossimo 16 gennaio e il termine per la presentazione della dichiarazione annuale entro il prossimo 20 gennaio. Quest’ultima scadenza non riguarda gli operatori stagionali he hanno già provveduto a presentare la dichiarazione, avendo chiuso la loro attività per il 2018 entro il 30 settembre. Solo a loro infatti è stata data la facoltà di presentare la dichiarazione a decorrere dalla data di chiusura.



Si tratta di un obbligo a cui sono tenute tutte le strutture che risultano essere state aperte, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), anche solo per qualche mese, nell’anno 2018. Un adempimento per il quale sono previsti anche controlli, come prevede il regolamento per Imposta di Soggiorno, da parte della Polizia Municipale, della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, che può prevedere sanzioni e anche segnalazioni alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, in base alle rispettive competenze.



Le modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione sono consultabili sulla pagina web dell’ufficio tributi al seguente link http://bit.ly/ImpostaSoggiornoComuneRimini.



Informazioni presso il Dipartimento Risorse – Settore Tributi Ufficio Imposta di Soggiorno Via Ducale 7 - 47921 Rimini (Parcheggio: ex-Area Sartini, Piazzale Tiberio). Orario: lunedì e mercoledì 9.00-12.30; giovedì 9.00-15.00 Telefono: 0541 704631 – 0541 704184 - Fax: 0541 704710 e-mail: impostadisoggiorno@comune.rimini.it PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it