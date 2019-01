Apre a Coriano lo sportello Hera, disponibile tutti i lunedì mattina

Attualità

Coriano

| 12:20 - 11 Gennaio 2019

Lunedì 14 gennaio apre a Coriano presso il municipio di Piazza Mazzini 15 lo sportello Hera, che sarà a disposizione dei cittadini tutti i lunedì dalle 9 alle 13 per offrire materiali e informazioni relativi alla tariffa puntuale.

L’apertura dello sportello è stata concordata con l’amministrazione comunale con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze di famiglie e imprese durante tutta la fase di avvio del nuovo servizio.

Per ulteriori informazioni sul nuovo servizio di raccolta rifiuti, il Servizio Clienti Hera è a disposizione al numero dedicato 800 862 328 (chiamata gratuita), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00- alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00.

Per le informazioni sugli altri servizi Hera, i residenti e le aziende potranno comunque continuare a fare riferimento allo sportello di via Carlo Alberto dalla Chiesa 31 a Cattolica, aperto dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Sono sempre a disposizione il Servizio Clienti 800.999.500 per le famiglie e al 800.999.700 per le aziende, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Sempre attivi, inoltre, anche i canali digitali, con Hera On Line e la app My Hera.