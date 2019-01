Un week-end gustoso e divertente, tanti gli appuntamenti a Rimini e provincia. Ecco cosa fare

Eventi

Rimini

| 12:17 - 11 Gennaio 2019

A Verucchio la Fiera del Maiale.

Anno nuovo, stesso divertimento: infatti a Rimini e provincia anche per questo week-end sono tantissimi gli appuntamenti con suggestivi spettacoli, enogastronomia, musica, teatro e le immancabili disco. Ecco i principali eventi del finesettimana.





ENOGASTRONOMIA E FIERE





Venerdì 11, Sabato 12 e domenica 13 gennaio si svolgerà a Villa Verucchio la tradizionale Fiera del Maiale detta “Fira de Bagòin". Un'occasione per assaporare i sapori della tradizione romagnola con tantissime specialità cucinate con passione dalle nostre azdore. QUI tutte le info.





Sarà una giornata “alternativa” quella di domenica 13 Gennaio all’Altromondo Studios di Rimini, ma non solo in musica, bensì “Marketplace”, dalle ore 10:00 alle 21:00 infatti anche Vintage ed Handmade. Saranno presenti i migliori espositori d’Italia: Vintage Market, Vintage shopping, Fashion Vintage, Design, Collezionismo, Modernariato, Artigianato, Street Food, Coiffeur, Animazione, Coffee Backery e tanto altro ancora.





Domenica, dalle ore 10, al Palacongressi di Rimini si svolge Bici Academy 2019, l'evento con Workshop e seminari di informazione e aggiornamento pensati per i negozianti e meccanici del settore ciclo. QUI tutte le info.





MUSICA E TEATRO





Sabato 12 gennaio, dalle ore 21, al Teatro della Regina di Cattolica, si terrà lo spettacolo organizzato grazie alla collaborazione e partecipazione di diverse associazioni del territorio, che da sempre lavorano con giovani artisti e in generale con i ragazzi, con lo scopo di sensibilizzarli all’associazionismo. Circa 100 i ragazzi che si esibiranno sul palco, tutti giovani talenti, dai 5 ai 20 anni. In scena i ragazzi e le ragazze del “Regina Centro Danza di Erika Rifelli, dell’Atletica 75, di Vivi la Crescita e Atti Matti. special guest della serata Sergio Casabianca. QUI tutte le info.





La musica di Cole Porter si sposa con l’immaginario di William Shakespeare in Kiss me, Kate, fortunato musical riallestito in Italia dalla storica Compagnia Corrado Abbati. Una compagnia che negli anni passati ha fatto spesso tappa a Rimini dove torna, sabato 12 gennaio, per scoprire il il palcoscenico del nuovo Teatro Galli (ore 21, spettacolo fuori abbonamento). QUI tutte le info.





Il Teatro Sociale Novafeltria inizia il 2019 all’insegna della musica, recuperando il suo secondo appuntamento in abbonamento, che era stato rimandato per neve. Venerdì 11 gennaio alle ore 21 propone una serata molto attesa per Novafeltria Città della Musica, con il Joyspell Gospel Choir che presenta "Freedon suite". Un coro composto da tredici cantanti con special guest Stefano Sardi, che vede la direzione e gli arrangiamenti di Sara Jane Ghiotti. QUI tutte le info.





Domenica 13 gennaio 2019 (ore 16,30) nuovo appuntamento della Rassegna di Teatro per tutte le famiglie di Arcipelago Ragazzi. Sarà una giornata dedicata a uno degli elementi fondamentali della terra: l’acqua. Presso il Salone Snaporaz di Cattolica, Michele Cafaggi omaggerà la madre della vita stessa, in un’atmosfera di magia e bolle di sapone, con il suo spettacolo L’omino della pioggia, di e con Michele Cafaggi, alla regia Ted Luminarc e musiche originali di Davide Baldi.





Domenica 13 gennaio 2019 primo appuntamento del nuovo anno al Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio. A dare il benvenuto all’ultimo teen degli anni 2000 sarà la talentuosa Valentina Lodovini con Tutta casa, letto e chiesa di Dario Fo e Franca Rame, con la regia di Sandro Mabellini, movimento scenico affidato a Silvia Perelli, disegno luci di Alessandro Barbieri, alla scenografia Chiara Amaltea Ciarelli e musiche a cura di Maria Antonietta. Aiuto regia Rachele Minelli.





MOSTRE E CULTURA





Tre giorni per rivivere l'impresa di Giulio Cesare, in cammino tra Cesena, Savignano sul Rubicone e Rimini: dal 10 al 12 gennaio debutta "Il cammino dei Cesari", il nuovo evento di rievocazione storica. Tre giorni e tre notti di incontri e cammino per rivivere una pagina di storia scritta oltre duemila anni fa proprio sulle strade che ancora oggi collegano la Romagna. QUI tutte le info.





Termina sabato 12 gennaio l’esposizione temporanea alla Galleria d'arte moderna e contemporanea Villa Franceschi della mostra di pittura e scultura Le forme dell’anima, con opere di autori dell’Associazione artistica e culturale S.Cultura e di Maddalena Fano Medas. QUI tutte le info.





Il 13 gennaio, primo appuntamento con l'Archeologia del gusto, il ciclo di conferenze e di degustazioni di pietanze del passato che porta letteralmente in tavola la storia. Ad aprire la conferenza dal titolo A tavola nel Medioevo europeo.





DISCOTECHE





Dopo una piccolissima pausa dopo Capodanno, sabato 12 gennaio si ritorna in pista all’Altromondo Studios con la musica del Grancaribe. Il consolle il mito trio latino Mauro Catalini, Romoletto e Rafel Nunez.





L’istituto italiano di Cumbia arriva sul palco del Bradipop Rimini con un nuovo spettacolo intitolato Verano en El Manglar. Un viaggio di musica e non solo, alla scoperta del sud America.





Sabato 12 gennaio si torna a ballare al Peter Pan Riccione. Tutta la discoteca si trasforma nel party più coinvolgente di Ibiza. In consolle Vida Loca.