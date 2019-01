Accesso al centro di Rimini a bordo del trenino gratuito

Attualità

Rimini

| 11:36 - 11 Gennaio 2019

Trenino nel centro di Rimini.

Il trenino che collega il parcheggio del Settebello al centro di Rimini proseguirà anche nei giorni di mercato. Vista la buona riuscita del trasporto gratuito ottenuta durante le festività natalizie, il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto informa che sarà messo a disposizione un trenino gratuito il mercoledì ed il sabato. Si parte dal 12 gennaio e il trasporto sarà attivo dalle 8.30 alle 13 dal parcheggio del cinema Settebello (Via Roma) ed arrivo su via M. Rosa di fronte alla pescheria del Mercato Coperto (percorrenza ogni 15 minuti). Il tutto è possibile grazie alla collaborazione con i commercianti di viale M. Rosa e via Castelfidardo.