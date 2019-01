Nasce "Casa Marco Simoncelli" struttura che ospiterà disabili a Sant'Andrea in Besanigo

Attualità

Coriano

| 08:05 - 11 Gennaio 2019

Marco Simoncelli.

Sarà inaugurata domenica 20 gennaio, proprio nel giorno del compleanno del Sic, la 'Casa Marco Simoncelli' a Sant'Andrea in Besanigo. L'apertura ufficiale della struttura che ospiterà ragazzi disabili sarà il modo di festeggiare in maniera diversa la data di nascita del campione di motociclismo romagnolo celebrata, sino ad ora, con la festa il 'Buon Compleanno Sic'. La giornata nella frazione di Coriano, si legge sul sito della 'Fondazione Marco Simoncelli', "concretizza un ambizioso progetto iniziato circa cinque anni fa, a cui sono stati destinati tanto impegno e tutto il ricavato delle precedenti edizioni di 'Buon Compleanno', 'Spurtlèda58', 'Motoraduni', 'Un gigante per il Sic' e tanto altro". Si tratta, viene spiegato, di "un sogno che diventa realtà. Un centro diurno nato dal progetto 'Dopo di Noi', destinato a famiglie che annoverano persone con gravi disabilità". Il centro, sarà gestito dalla comunità di Monte Tauro di Coriano "a cui il Sic si era affezionato".