Ciclismo, si alza il sipario sulla stagione 2019 del Team del Capitano: ecco le novità

| 07:52 - 11 Gennaio 2019

Divisa Team del Capitano.

Iniziato il 2019, è tempo di pensare alla nuova stagione del Team del Capitano: Il Presidente Daniele Bertozzi, assieme al Consiglio Direttivo dà il benvenuto ai nuovi ragazzi entrati tra le fila del sodalizio di Sant’Arcangelo di Romagna. L’ingresso di nuovi sponsor darà stimolo all’attività con cifre da capogiro: 91 tesserati, 8 donne, 81 uomini e due atleti paralimpici.

Il cambio principale è quello del colore predominante: dal nero-rosso si passa infatti al bianco-rosso. Scelta per permettere di rendere ben più immediato il riconoscimento dei nuovi sponsor e l’estetica rinnovata con forme più sinuose, rimane di colore nero invece il pantaloncino ma senza bande rosse ai lati che caratterizzavano il precedente. Sulla schiena sarà ancor più riconoscibile il logo di Generali e di Serigrafika.

Il team ha già iniziato la sua preparazione durante le festività natalizie in attesa dei numerosi appuntamenti di caratura nazionale che l’anno scorso hanno regalato grandi soddisfazioni come la vittoria nella classifica a squadre del Marche Marathon.

I nomi degli Sponsor con i nuovi arrivati:Pepperbike Rimini, Promix materiali edili, LGL etichettificio, KeForma integratori, Deltacom..idraulica-climatizzazione-fotovoltaico, Hotel al Bivio - Imer , Assicurazioni Generali - agenzia di Santarcangelo, Ristorante Rinaldi, Trek , Bontrager , Caffè Sinfonia- Villa Verucchio, Alè abbigliamento, Birra Amarcord e Serigrafika.