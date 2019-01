Rimini Calcio, sondaggio col centrocampista Romizi. Il ds dell'Albinoleffe: 'Non so ancora nulla'

Sport

Rimini

| 22:54 - 10 Gennaio 2019

Il centrocampista Marco Romizi è uno dei nomni caldi per il centrocampo del Rimini.

Giallo a Milano. Boatos di mercato danno il Rimini sulle piste del centrocampista dell'

AlbinoLeffe Marco Romizi, classe 1990, ex Vicenza, prima per sei stagioni al Bari in serie B legato al club bergamasco con un biennale. Pare che il Rimini abbia contattato il suo procuratore imbastendo una trattativa (il giocatore, interpellato, ha detto di non sapere nulla), ma il ds Simone Ghiacchetta che ha confermato quanto già dichiarato in serata a Tuttolegapro: "E' stato un fulmine a ciel sereno quello che mi dite. Perché l'ho solo letto, non ho saputo nulla da Rimini e non ci sono arrivate telefonate. Può darsi che il Rimini abbia contatato il procuratore, se ci sarà un interesse per davvero me lo comunicheranno". Romizi, voluto fortemente in estate dal club, in realtà potrebbe essere in partenza: nella casella degli over potrebbe lasciare il posto ad un attaccante (oltre a Cori già preso) anche perché con mister Marcolini la squadra ha cambiato modulo e un centrocampista è in sovrannumero. Vedremo. Alla Samb arriva dal Bari (è del Napoli) il giovane terzino sinistro '98 Luigi D'Ignazio di proprietà dell'Inter. tra le uscite, Buscè è sulla via della Sammaurese.

Intanto dopo Guidetti la Feralpi ha preso il trequartita-seconda punta Pasquale Maiorino, classe 1989, ex Livorno e Cremonese, Modena e Vicenza. La Virtus Vecomp ha preso in prestito biennale Daniele Giorico dal Carpi, un altro dei possibili obiettivi del Rimini per il centrocampo. Il Sud Tirol per l'attacco farà un tentativo per Mattia Marchi, ex Rimini, della Feralpi. Ufficiale il portiere Turrin all'Imolese.