Attualità

Rimini

| 19:33 - 10 Gennaio 2019

Sporcizia sulla linea 160.

La segnalazione di un lettore, in viaggio sulla linea Rimini-Novafeltria. E' stato comunicato anche via e-mail a Start - spiega il lettore - per evidenziare i problemi di pulizia all'interno del bus ma ignorato. "Per la terza mattina autobus sporco ma noi paghiamo l’abbonamento e paghiamo i loro stipendi e l’impresa di pulizie"