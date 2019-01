A Santarcangelo il Carnevale speciale porterà il volto di Valeria Marini, madrina della kermesse

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 18:28 - 10 Gennaio 2019

La bellissima Valeria Marini, madrina 2019 della kermesse.

Si preannuncia una grande festa di Carnevale giovedì17 febbraio per le vie di Santarcangelo di Romagna, con divertimento per grandi e piccini: infatti il 2019 Santarcangelo presenta il 17° Corso Mascherato con sfilata di carri, trenini, gruppi in costume, scuole di ballo, automezzi “pazzi” in un mix di allegria e follia. La madrina di questa edizione sarà Valeria Marini. Dopo la modella e conduttrice televisiva Juliana Moreira, che è stata l’ospite l’onore della scorsa edizione, Santarcangelo affida alla “Valeria nazionale” il volto della festa più colorata dell’anno. Anche questa edizione sarà associata alla lotteria del Carnevale (con biglietti acquistabili presso negozi e locali della città): il primo premio sarà un viaggio per due.