Ancora aperte le iscrizioni al 'Premio Pigro', concorso per nuovi talenti musicali

Eventi

Rimini

| 18:20 - 10 Gennaio 2019

Ivan Graziani, storico cantautore rock scomparso nel 1997.

Ancora aperto il bando del “Premio Pigro 2018/2019”, rivolto ai nuovi talenti musicali.

Un grande Premio per ricordare il cantautore Ivan Graziani per anni residente a Novafeltria di Rimini, un’icona immortale della musica italiana e un artista a tutto tondo. La finale si terrà a Sanremo, il prossimo febbraio, durante il Festival della Canzone Italiana, nel teatro dedicato a Ivan Graziani, presso “Casa Sanremo”.

Il vincitore, potrà usufruire per alcuni giorni dello studio di registrazione “The Kitchen Sink” del cantautore e produttore discografico statunitense Jono Manson, sito a Santa Fe, nel Nuovo Messico oppure di una sala di registrazione italiana di pari livello

L'iscrizione al premio è a titolo gratuita.



Possono partecipare al Pigro i cantautori con brano inedito che al momento stanno promuovendo. Possono partecipare, in un'altra sessione ,gli artisti che presenteranno solo una cover di Ivan Graziani come interpreti. I candidati possono iscriversi alla Rassegna e partecipare alle selezioni inviando una e-mail a: pigro2018@radiodelta1.it.



Queste le date e le città delle prossime semifinali nazionali del #PIGRO 2019 sono: Domenica 13 gennaio presso Studio Crescendo di Bari (Corso Alcide De Gasperi, 320 - Parco Di Cagno Abbrescia). Sabato 19 gennaio presso Abate Road 66 Modena (Via Nicolò Dell’Abate, 66) Info al 3345869675. Qui il regolamento completo: bit.ly/PremioPigro2018