Rimini, intitolata a Mario Aluigi rotonda sulla Marecchiese: il veterinario pioniere della omeopatia

Attualità

Rimini

| 17:59 - 10 Gennaio 2019

La rotonda 'Mario Aluigi' sulla Marecchiese.

Si terrà sabato 12 gennaio, alle ora 15 e 30, l’inaugurazione ufficiale della rotonda dedicata a Mario Aluigi, medico veterinario, pioniere della omeopatia nel territorio applicata alla veterinaria, deceduto nel 2013. La rotatoria si trova in via Marecchiese, tra Sent' Ermete e Corpolo'. Aluigi fu docente presso l' università di Urbino ai corsi di Omeopatia ai quali si sono formati svariati professionisti. Ha scritto vari libri tra cui "Le altre medicine" e anche una raccolta di sue poesie dialettali. Il ritrovo è fissato nel parcheggio sul retro della piazza del Tituccio a Corpolo'.