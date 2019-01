Riccione, ultimo giorno per visitare la mostra 'Le forme dell'anima'

Eventi

Riccione

17:30 - 10 Gennaio 2019

Galleria d'arte moderna e contemporanea Villa Franceschi.

Termina sabato 12 gennaio l’esposizione temporanea alla Galleria d'arte moderna e contemporanea Villa Franceschi della mostra di pittura e scultura Le forme dell’anima, con opere di autori dell’Associazione artistica e culturale S.Cultura e di Maddalena Fano Medas.

La mostra, inaugurata il 22 dicembre scorso, ha riscosso grande successo e un numero importante di visitatori che in questi giorni hanno potuto ammirare le opere di Roberta Bagli, Luisa Canessa, Consuelo Casadei, Milena Cima, Silvana Colina, Cristiana Guidi, Claudia Lazzaretti, Eufemia Rampi, Milvia Terenzi, Orazio A.E.Vitaliti e di Maddalena Fano Medas.

Così come accaduto in occasione del vernissage, anche nella giornata di chiusura Villa Franceschi ospiterà un appuntamento della rassegna Dai cori al cuore e le creazioni dolci realizzate dai maestri pasticceri di Sac à poche, pasticceria Tristano e pasticceria Staccoli.

Protagonista del concerto (ore 17.00, ingresso libero), dal titolo Anima e cuore, sarà il Coro lirico Perla Verde, con la partecipazione del soprano Federica Venturi e del tenore Paolo Gabellini. Al pianoforte il Maestro Fabrizio Dimuro. Dirige Barbara Amaduzzi.