Più di 4000 euro contro il cancro donati da 'Round Table 49' di Riccione

Attualità

Riccione

| 17:23 - 10 Gennaio 2019

Compagnia teatrale Quei dal Funtanele.

Con la preziosa collaborazione della compagnia teatrale Quei dal Funtanele, che mercoledì 9 gennaio ha messo in scena la commedia "Ades o mai piò" e Roberto Casadei nella veste di presentatore, la Round Table 49 di Riccione ha ottenuto un ottimo risultato in termini di solidarietà.



Il ricavato della serata è stato infatti devoluto alla sezione Riccionese dello I.O.R. che ha creato due progetti a sostegno delle persone malate di tumore, volti a curare, oltre alla malattia, la persona.

Il progetto "Margherita" si occupa di fornire parrucche alle donne in chemioterapia per aiutarle a ritrovare la loro bellezza.

Inoltre lo I.O.R. ha attivato un ulteriore progetto che metterà a disposizione una Operatrice Socio Sanitaria (OSS) per aiutare i malati non pienamente autosufficienti, spiega il Direttore IOR Fabrizio Miserocchi.



La RT49 ha voluto contribuire a questo scopo organizzando questo evento: il presidente Giulio Mignani ha consegnato a Ilva Melotti un assegno di ben 4020 € che verrà destinato alla realizzazione di questi importante progetti.



La Round Table 49 di Riccione ha così potuto iniziare nel migliore dei modi il suo venticinquesimo anno di attività, alla presenza del Presidente Nazionale Edgardo Daidone e del Sindaco Renata Tosi, che ringraziamo per il patrocinio.