Rimini, controlli a tappeto: in manette 66enne latitante e 35enne rientrata clandestinamente in Italia

Cronaca

Rimini

| 16:25 - 10 Gennaio 2019

Le Volanti hanno presidiato la zona della stazione e Borgo marina.

Borgo marina e la stazione ferroviaria sono stati i luoghi interessati maggiormente dai controlli di mercoledì delle Volanti della Polizia di Rimini, coadiuvati dall’unità cinofila, a contrasto del degrado urbano, lo spaccio e i reati contro la persona e l’osservanza della permanenza sul territorio nazionale di cittadini stranieri. In questo contesto gli agenti hanno rintracciato e tratto in arresto un 66enne, italiano, sul cui capo era pendente un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna per sei mesi di reclusione e una pena pecuniaria di 600 euro. L’uomo si trova ora in carcere.



Controlli anche nelle strutture ricettive: in un hotel di Via Faenza sono stati rintracciati 2 cittadini albanesi, una donna di 35 anni e un uomo di 38. La donna, già espulsa dal territorio nazionale a seguito di decreto emesso dal Prefetto di Rimini e coattivamente allontanata attraverso la frontiera di Fiumicino, era rientrata in Italia senza la speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno. Per lei si sono aperte le porte del carcere in attesa di giudizio.